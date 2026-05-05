Cooper-Standard Holdings Aktie
WKN DE: A1H5BU / ISIN: US21676P1030
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cooper-Standard informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cooper-Standard wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 660,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 667,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,81 USD im Vergleich zu -0,230 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,81 Milliarden USD, gegenüber 2,74 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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