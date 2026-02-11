Cooper-Standard Holdings Aktie
WKN DE: A1H5BU / ISIN: US21676P1030
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cooper-Standard legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cooper-Standard äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,011 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Cooper-Standard nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 641,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 660,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,162 USD je Aktie, gegenüber -4,480 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 2,71 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Cooper-Standard Holdings Inc.
