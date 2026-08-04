Cooper-Standard Holdings Aktie
WKN DE: A1H5BU / ISIN: US21676P1030
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cooper-Standard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cooper-Standard wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,552 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 708,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 706,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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