Coor Service Management Aktie

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WKN DE: A14U1Y / ISIN: SE0007158829

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Coor Service Management legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Coor Service Management stellt am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Coor Service Management noch 0,700 SEK je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,20 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Coor Service Management für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,17 Milliarden SEK aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,11 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,30 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,54 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 12,48 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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