Coor Service Management Aktie
WKN DE: A14U1Y / ISIN: SE0007158829
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Coor Service Management legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Coor Service Management öffnet am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 SEK gegenüber -0,100 SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,13 Milliarden SEK – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coor Service Management 3,19 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,30 SEK, gegenüber 1,33 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 12,39 Milliarden SEK im Vergleich zu 12,44 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coor Service Management Holding AB
|
10.02.26
|Ausblick: Coor Service Management legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Coor Service Management mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Coor Service Management vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Coor Service Management öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Coor Service Management Holding AB
Aktien in diesem Artikel
|Coor Service Management Holding AB
|57,85
|-2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.