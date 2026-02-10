Ausblick: Coor Service Management legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coor Service Management öffnet am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 SEK gegenüber -0,100 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,13 Milliarden SEK – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coor Service Management 3,19 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,30 SEK, gegenüber 1,33 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 12,39 Milliarden SEK im Vergleich zu 12,44 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at