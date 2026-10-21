Ausblick: Coor Service Management zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coor Service Management lädt am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,918 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Coor Service Management einen Gewinn von 0,500 SEK je Aktie eingefahren.

Coor Service Management soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,98 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,98 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,30 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 12,44 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 12,48 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at