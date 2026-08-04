Ausblick: Copa A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Copa A wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass Copa A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,61 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 28,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,08 Milliarden USD gegenüber 842,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 16,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,39 Milliarden USD, gegenüber 3,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at