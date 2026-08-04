Copa a Aktie

Copa a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0H1Q1 / ISIN: PAP310761054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Copa A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Copa A wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass Copa A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,61 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 28,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,08 Milliarden USD gegenüber 842,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 16,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,39 Milliarden USD, gegenüber 3,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Copa Holdings SAShs -A-

mehr Nachrichten