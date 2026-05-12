Ausblick: Copa A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Copa A gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,14 USD. Das entspräche einer Verringerung von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,29 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,04 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 899,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,33 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 4,20 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at