Copa a Aktie

WKN: A0H1Q1 / ISIN: PAP310761054

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Copa A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Copa A wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,39 USD. Dies würde einem Zuwachs von 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Copa A 4,04 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 959,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Copa A einen Umsatz von 877,1 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,55 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 14,77 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,63 Milliarden USD, gegenüber 3,45 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

