Ausblick: Copart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Copart präsentiert am 21.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,406 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Copart ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Copart mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,40 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,59 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,61 Milliarden USD, gegenüber 4,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at