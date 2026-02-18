Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Copart präsentiert Quartalsergebnisse
Copart wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,393 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,15 Milliarden USD gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,25 Prozent.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 1,59 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 4,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,65 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
