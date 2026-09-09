Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|
09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Copart vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Copart wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,383 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Copart 1,13 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,59 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,65 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Copart Inc.
|
07:01
|Ausblick: Copart vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Copart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.08.26
|S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Copart von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Copart Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Copart Inc.
|28,04
|-2,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street schließlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigten sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.