Ausblick: Copper Mountain Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Copper Mountain Mining präsentiert in der am 25.07.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,025 AUD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Copper Mountain Mining 0,162 AUD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 109,5 Millionen AUD – das wäre ein Abschlag von 28,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,4 Millionen AUD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,122 AUD, gegenüber 0,683 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 473,3 Millionen AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 637,3 Millionen AUD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at