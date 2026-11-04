Copperstone Resources AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3E4UV / ISIN: SE0021148160
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Copperstone Resources Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Copperstone Resources Registered veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,310 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,220 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen SEK.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,471 SEK, gegenüber -0,830 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 0,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Copperstone Resources AB Registered Shs
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04.11.26
|Ausblick: Copperstone Resources Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Copperstone Resources Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Copperstone Resources AB Registered Shs
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