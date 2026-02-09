Copperstone Resources AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3E4UV / ISIN: SE0021148160
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Copperstone Resources Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Copperstone Resources Registered wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,290 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Copperstone Resources Registered noch -0,150 SEK je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll Copperstone Resources Registered nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,613 SEK je Aktie, gegenüber -0,420 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 0,0 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
