Corby Spirit and Wine Aktie

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WKN DE: A1W8JR / ISIN: CA2183492073

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Corby Spirit and Wine gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Corby Spirit and Wine wird am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Corby Spirit and Wine für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,230 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 CAD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 68,2 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,18 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,960 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 268,8 Millionen CAD aus, im Gegensatz zu 246,8 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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