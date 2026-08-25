Corby Spirit and Wine Aktie
WKN DE: A1W8JR / ISIN: CA2183492073
|
25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Corby Spirit and Wine gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Corby Spirit and Wine wird am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Corby Spirit and Wine für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,230 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 CAD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 68,2 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,18 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,960 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 268,8 Millionen CAD aus, im Gegensatz zu 246,8 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corby Spirit and Wine Ltd (B) Non-Voting
|
25.08.26
|Ausblick: Corby Spirit and Wine gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Corby Spirit and Wine zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Corby Spirit and Wine Ltd (B) Non-Voting
Aktien in diesem Artikel
|Corby Spirit and Wine Ltd (B) Non-Voting
|15,41
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.