Corby Spirit and Wine Aktie
WKN DE: A1W8JQ / ISIN: CA2183491083
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Corby Spirit and Wine legt Quartalsergebnis vor
Corby Spirit and Wine stellt am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,230 CAD je Aktie gegenüber 0,220 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Corby Spirit and Wine in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 68,2 Millionen CAD im Vergleich zu 72,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,18 CAD, gegenüber 0,960 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 268,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 246,8 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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