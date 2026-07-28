Ausblick: Corcept Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse

Corcept Therapeutics lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,018 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 220,1 Millionen USD – ein Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corcept Therapeutics 194,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,751 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 999,5 Millionen USD, gegenüber 761,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at