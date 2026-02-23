Ausblick: Corcept Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Corcept Therapeutics wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,329 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 41,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 256,9 Millionen USD gegenüber 181,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,956 USD im Vergleich zu 1,23 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 816,2 Millionen USD, gegenüber 675,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at