Ausblick: Corcept Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Corcept Therapeutics wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,108 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Corcept Therapeutics in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 185,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 157,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,375 USD, gegenüber 0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 899,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 761,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at