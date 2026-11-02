Corcept Therapeutics Aktie

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WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Corcept Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corcept Therapeutics präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Corcept Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,794 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 55,99 Prozent auf 323,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Corcept Therapeutics noch 207,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 0,820 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 761,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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