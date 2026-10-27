Core Laboratories Aktie
WKN DE: A3EB9S / ISIN: US21867A1051
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Core Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Core Laboratories veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten schätzen, dass Core Laboratories für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 131,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134,5 Millionen USD umgesetzt.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,476 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 509,5 Millionen USD, gegenüber 526,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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