Ausblick: Core Laboratories veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Core Laboratories öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,191 USD. Dies würde einem Zuwachs von 19,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Core Laboratories 0,160 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 132,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,788 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,690 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 520,4 Millionen USD, gegenüber 523,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at