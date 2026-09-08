Core & Mai a Aktie
WKN DE: A3CVT4 / ISIN: US21874C1027
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08.09.2026 07:01:06
Ausblick: Core Main A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Core Main A wird sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,919 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 USD je Aktie erzielt worden waren.
13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,14 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,13 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 7,84 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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