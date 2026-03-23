Ausblick: Core Main A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Core Main A präsentiert am 24.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten schätzen, dass Core Main A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Core Main A in dem im Januar abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,29 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,66 Milliarden USD, gegenüber 7,44 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at