Core Molding Technologies Aktie
WKN: 928316 / ISIN: US2186831002
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Core Molding Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Core Molding Technologies wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,220 USD je Aktie gegenüber 0,250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,29 Prozent auf 59,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD, gegenüber 1,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 283,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 273,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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