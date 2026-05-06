Ausblick: Core Molding Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Core Molding Technologies wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,220 USD je Aktie gegenüber 0,250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,29 Prozent auf 59,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD, gegenüber 1,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 283,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 273,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at