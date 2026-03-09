Core Molding Technologies Aktie
WKN: 928316 / ISIN: US2186831002
|
09.03.2026 07:01:06
Ausblick: Core Molding Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Core Molding Technologies lädt am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 66,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 62,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber 1,51 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 265,6 Millionen USD im Vergleich zu 302,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Core Molding Technologies IncShs
|
07:01
|Ausblick: Core Molding Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.02.26
|Erste Schätzungen: Core Molding Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Core Molding Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Core Molding Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Core Molding Technologies IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Core Molding Technologies IncShs
|18,81
|-1,93%