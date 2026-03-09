Ausblick: Core Molding Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Core Molding Technologies lädt am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 66,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 62,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber 1,51 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 265,6 Millionen USD im Vergleich zu 302,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at