Core Natural Resources Aktie
WKN DE: A40ZGW / ISIN: US2189371006
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Core Natural Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Core Natural Resources wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,351 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 69,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,00 Milliarden USD gegenüber 590,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,806 USD aus, während im Fiskalvorjahr 9,61 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,12 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,21 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Core Natural Resources Inc Registered shs
|
11.02.26
|Ausblick: Core Natural Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Core Natural Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Core Natural Resources Inc Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Core Natural Resources Inc Registered shs
|74,00
|-4,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.