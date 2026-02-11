Ausblick: Core Natural Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Core Natural Resources wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,351 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 69,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,00 Milliarden USD gegenüber 590,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,806 USD aus, während im Fiskalvorjahr 9,61 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,12 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,21 Milliarden USD.

