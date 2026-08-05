Ausblick: Core Natural Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Core Natural Resources wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,554 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,10 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,15 USD, gegenüber -2,980 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 4,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,16 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at