WKN DE: A3E3TQ / ISIN: US21874A1060

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Core Scientific zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Core Scientific wird am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,164 USD. Das entspräche einem Gewinn von 72,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,600 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 119,0 Millionen USD – ein Plus von 25,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Core Scientific 94,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,736 USD, gegenüber -4,390 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 358,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 510,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

