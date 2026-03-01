Core Scientific Aktie
Ausblick: Core Scientific zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Core Scientific wird am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,164 USD. Das entspräche einem Gewinn von 72,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,600 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 119,0 Millionen USD – ein Plus von 25,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Core Scientific 94,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,736 USD, gegenüber -4,390 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 358,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 510,7 Millionen USD generiert worden waren.
