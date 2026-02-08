Corebridge Financial Aktie

Corebridge Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNJ2 / ISIN: US21871X1090

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Corebridge Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Corebridge Financial wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Corebridge Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,16 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 USD im Vergleich zu 3,72 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 19,57 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 18,72 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Corebridge Financial 26,30 4,78% Corebridge Financial

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

