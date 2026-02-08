Corebridge Financial Aktie
WKN DE: A3DNJ2 / ISIN: US21871X1090
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Corebridge Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Corebridge Financial wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Corebridge Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,16 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 USD im Vergleich zu 3,72 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 19,57 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 18,72 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corebridge Financial
|
07:01
|Ausblick: Corebridge Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Corebridge Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Corebridge Financial präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Corebridge Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Corebridge Financial
Aktien in diesem Artikel
|Corebridge Financial
|26,30
|4,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.