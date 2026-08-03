Ausblick: Corebridge Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Corebridge Financial präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Corebridge Financial 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,66 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 57,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Corebridge Financial 2,96 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,48 USD, gegenüber -0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 19,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,72 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at