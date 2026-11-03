CoreCivic Aktie
WKN DE: A2DGL0 / ISIN: US21871N1019
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: CoreCivic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CoreCivic lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 15,14 USD je Aktie gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,18 Prozent auf 697,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CoreCivic noch 580,4 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,70 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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