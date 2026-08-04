Ausblick: CoreCivic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CoreCivic äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,344 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CoreCivic noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 618,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 538,2 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie, gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at