CoreCivic Aktie
WKN DE: A2DGL0 / ISIN: US21871N1019
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: CoreCivic stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CoreCivic wird am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,184 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CoreCivic 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CoreCivic in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 577,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 479,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD im Vergleich zu 0,620 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,19 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,96 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
