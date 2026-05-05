Ausblick: CoreCivic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CoreCivic stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,277 USD aus. Im letzten Jahr hatte CoreCivic einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

CoreCivic soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 604,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 488,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD aus. Im Vorjahr waren 1,08 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 2,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at