Corem Property Group AB Registered a Aktie
WKN DE: A2JB4V / ISIN: SE0010714279
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09.07.2026 07:01:06
Ausblick: Corem Property Group Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Corem Property Group Registered A lädt am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,060 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,410 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 798,8 Millionen SEK gegenüber 896,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,273 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,770 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,20 Milliarden SEK, gegenüber 3,47 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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