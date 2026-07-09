Ausblick: Corem Property Group Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corem Property Group Registered A lädt am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,060 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,410 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 798,8 Millionen SEK gegenüber 896,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,273 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,770 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,20 Milliarden SEK, gegenüber 3,47 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at