Corem Property Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A2JB4U / ISIN: SE0010714287
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Corem Property Group Registered B legt Quartalsergebnis vor
Corem Property Group Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Corem Property Group Registered B für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,030 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Corem Property Group Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 797,8 Millionen SEK im Vergleich zu 850,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,275 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,770 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden SEK, gegenüber 3,47 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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