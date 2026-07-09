Ausblick: Corem Property Group Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corem Property Group Registered B wird am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,060 SEK gegenüber -0,410 SEK im Vorjahresquartal.

Corem Property Group Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 798,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 896,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,273 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,770 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,20 Milliarden SEK, gegenüber 3,47 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at