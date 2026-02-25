Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CoreWeave lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 24 Analysten von einem Verlust von -0,500 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 107,30 Prozent auf 1,55 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte CoreWeave noch 747,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,338 USD, gegenüber -2,020 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 5,11 Milliarden USD im Vergleich zu 1,92 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at