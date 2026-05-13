Ausblick: Cormedix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cormedix äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,343 USD je Aktie gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 168,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 105,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,511 USD aus. Im Vorjahr waren 2,25 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 308,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 311,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at