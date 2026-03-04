Ausblick: Cormedix präsentiert Quartalsergebnisse

Cormedix lädt am 05.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,816 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cormedix noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Cormedix 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 127,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 306,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cormedix 31,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,68 USD, gegenüber -0,300 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 310,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 43,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at