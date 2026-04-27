Ausblick: Corning stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Corning wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,692 USD. Dies würde einem Zuwachs von 284,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Corning 0,180 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,30 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,45 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD, gegenüber 1,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 18,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,63 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at