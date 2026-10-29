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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Corona Remedies legt Quartalsergebnis vor

Corona Remedies stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 10,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,27 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,61 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 38,90 INR, gegenüber 30,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 16,75 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,02 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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