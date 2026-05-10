Ausblick: Corona Remedies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corona Remedies wird am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Corona Remedies noch ein Gewinn pro Aktie von 5,16 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Corona Remedies nach den Prognosen von 2 Analysten 3,36 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,93 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,74 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 24,43 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 13,25 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,96 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at