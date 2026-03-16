Corporacion America Airports Aktie
WKN DE: A2JCB5 / ISIN: LU1756447840
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16.03.2026 07:01:06
Ausblick: Corporacion America Airports legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Corporacion America Airports stellt am 17.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten schätzen, dass Corporacion America Airports für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,371 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 484,2 Millionen USD gegenüber 473,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,47 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,89 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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