Ausblick: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,464 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 69,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 77,1 Millionen USD aus.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 314,8 Millionen USD, gegenüber 291,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at