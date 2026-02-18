Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh Aktie

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EMMV / ISIN: US92540K1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh präsentiert Quartalsergebnisse

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,407 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh -0,120 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 72,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,84 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber 2,55 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 282,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 251,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh 33,96 1,01% Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen