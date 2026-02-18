Ausblick: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh präsentiert Quartalsergebnisse

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,407 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh -0,120 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 72,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,84 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber 2,55 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 282,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 251,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at