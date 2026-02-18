Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV Aktie
WKN DE: A1J1LW / ISIN: MX01VE0M0003
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,041 USD je Aktie gegenüber -0,240 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 72,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,31 Milliarden MXN im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,136 USD im Vergleich zu 4,70 MXN im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 282,5 Millionen USD, gegenüber 4,63 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
