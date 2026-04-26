Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie

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WKN: 913833 / ISIN: US22002T1088

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Corporate Office Properties Trus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Corporate Office Properties Trus wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,331 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Corporate Office Properties Trus in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 185,1 Millionen USD im Vergleich zu 187,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 748,9 Millionen USD, gegenüber 763,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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