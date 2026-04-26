Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie
WKN: 913833 / ISIN: US22002T1088
|
26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Corporate Office Properties Trus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Corporate Office Properties Trus wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,331 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Corporate Office Properties Trus in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 185,1 Millionen USD im Vergleich zu 187,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 748,9 Millionen USD, gegenüber 763,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int
|
07:01
|Ausblick: Corporate Office Properties Trus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Corporate Office Properties Trus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Corporate Office Properties Trus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Corporate Office Properties Trus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Corporate Office Properties Trus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.